COVID-19, état de la situation au Québec: il y a toujours 181 cas confirmés

MONTRÉAL — Il y avait toujours 181 cas confirmés de la COVID-19 au Québec, au réveil, dimanche.

Santé Québec ne rapportait pas de nouveaux chiffres en matinée. La situation est toutefois en constante évolution.

Comme il le fait depuis le début de la crise, le premier ministre du Québec, François Legault, fera une mise à jour à 13 heures.

Lors de son plus récent point de presse, il a annoncé que quatre autres personnes ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19, portant le total à cinq morts dans la province.

Selon les statistiques de Santé Québec, 1512 personnes attendent les résultats de leurs tests.

Selon le scénario actuel, c’est dans la région de Montréal que l’on compte le plus de personnes infectées (41), suivi des régions de l’Estrie (27) et de la Montérégie (26). La Capitale-Nationale compte désormais 13 cas de la COVID-19, tout comme Chaudière-Appalaches et il y a 14 cas dans les Laurentides.

Le conseil des ministres à Québec a prolongé de dix jours le décret de l’état d’urgence sanitaire qui permet aux policiers de faire respecter les directives gouvernementales, comme l’isolement à domicile obligatoire.

Un autre répit de la part d’Hydro-Québec

Puisque la lutte contre la pandémie vient avec son lot de difficultés financières, Hydro-Québec a annoncé la suspension de l’application de ses frais pour factures impayées.

Les citoyens incapables de payer leurs factures d’électricité ne seront donc pas pénalisés «jusqu’à nouvel ordre», peut-on lire dans un communiqué publié dimanche matin.

Même si cette mesure s’appliquera automatiquement à tous les clients, ceux-ci qui anticipent des problèmes avec leurs paiements sont encouragés à contacter Hydro-Québec pour parvenir à un arrangement.

Face à la crise, la société d’État avait déjà annoncé plus tôt cette semaine une prolongation du moratoire hivernal sur les interruptions de service.