COVID-19: État de la situation au Québec. On déplore 41 nouveaux décès.

MONTRÉAL — Le coronavirus a fait 41 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures au Québec, a déploré jeudi le premier ministre François Legault.

Cela gonfle le total à 216 pertes de vie. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des victimes avaient 60 ans et plus, a dit M. Legault, et plusieurs souffraient d’autres problèmes de santé.

Cent six victimes provenaient d’un CHSLD.

Il y a maintenant 10 912 infections confirmées dans la province, soit une hausse de 881 cas. Huit cent vingt-sept personnes se sont rétablies.

Six cent soixante-dix-neuf personnes sont hospitalisées, soit 47 de plus que la veille, dont 196 qui le sont aux soins intensifs, en hausse de 15.

M. Legault a dit que les hospitalisations aux soins intensifs correspondent aux prévisions du gouvernement qui montrent qu’on approche du sommet de la crise.

On recense maintenant 5262 cas dans la région de Montréal, 1108 dans celle de la Montérégie et 897 dans celle de Laval.

Il n’y a eu aucun nouveau cas dans le Bas-Saint-Laurent depuis mercredi. On recense toujours 33 infections dans cette région.

Les autres développements de la journée

La Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal mettent les parents en garde face aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur internet. Comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, préviennent les policiers, les risques liés à ce type de crime augmentent tout également.

L’Unicef avait lancé un avertissement similaire plus tôt cette semaine.

Le Festival d’été de Québec (FEQ) et le Festif! de Baie-Saint-Paul ont tous deux annoncé l’annulation de leur édition 2020.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a annoncé que le gouvernement suspend la période de validité de tous les claims miniers en vigueur au Québec, pour une période de 12 mois à compter du 9 avril 2020.