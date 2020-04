COVID-19, état de la situation au Québec: plus de 5000 cas

Le Québec a passé le cap des 5000 personnes contaminées par la COVID-19, a indiqué jeudi le premier ministre François Legault, lors de son point de presse quotidien.

Il y a désormais 5518 personnes atteintes, alors que 907 tests sont revenus avec la mention «positif» depuis la veille. De ce nombre, 2642 Montréalais sont atteints.

Québec rapporte aussi trois autres décès, pour un total de 36.

Jeudi, 365 personnes étaient hospitalisées, dont 96 aux soins intensifs.

Près de 70 000 Québécois ont été rassurés sur leur sort depuis le début de la pandémie: ils ont été testés, mais ne sont pas atteints de la COVID-19.

À Québec, un centre désigné de convalescence a été mis sur pied. Il est destiné aux personnes atteintes de la COVID-19 ou en attente d’un résultat de dépistage, et qui sont sans domicile ou dont le lieu de résidence ne permet pas l’isolement requis. Il sera situé dans les locaux de l’Armée du Salut, situés sur la côte du Palais, en plein coeur de la Capitale-Nationale.

Transports

À partir de vendredi soir, l’horaire de la traverse entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine sera réduit: le service sera concentré en journée. Ainsi, aucune traversée n’aura lieu entre 19 h 30 et 7 h, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Depuis mercredi midi, les déplacements sont limités dans quatre régions de plus au Québec et des contrôles routiers ont été faits, certains par barrages policiers.

Plus précisément, les secteurs visés sont l’Outaouais, dans les Laurentides (territoires des municipalités régionales de comté d’Antoine-Labelle et d’Argenteuil), dans Lanaudière (territoires d’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm) et en Mauricie et Centre-du-Québec (agglomération de La Tuque).

Mercredi, des policiers de la Sûreté du Québec se trouvaient notamment sur plusieurs ponts séparant l’Outaouais de l’Ontario et interceptaient les automobilistes.

Ils cherchaient à sensibiliser les gens et à arrêter ceux qui n’allaient pas au Québec pour un travail jugé essentiel ou d’autres motifs permis.