COVID-19, état de la situation: dix nouveaux décès au Québec

MONTRÉAL — Dix nouveaux décès attribuables au coronavirus ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures au Québec.

On doit y ajouter 14 décès survenus avant le 3 juin, pour un total de 5105.

Cent quarante-quatre nouveaux cas ont été repérés, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 485.

Quarante-trois personnes de moins étaient hospitalisées, soit 871. Trois personnes de moins étaient aux soins intensifs, soit 114.

Soixante-trois infections se sont ajoutées dans la région de Montréal pour une deuxième journée de suite, pour un total de 26 475. On comptait 5643 cas à Laval et 7466 en Montérégie.

La situation était stable partout ailleurs dans la province.

Les autres développements de la journée

Un groupe de professionnels de la santé demande à Québec de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, de même que dans les espaces extérieurs où la distanciation physique est difficile à respecter. En conférence de presse devant le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), jeudi matin, l’épidémiologiste Nima Machouf a avancé que le fait de se couvrir le visage est une mesure peu coûteuse, dont l’efficacité a été démontrée pour réduire la propagation de la COVID-19.

Québec se prépare à la période des déménagements du 1er juillet, tandis que plusieurs organismes signalent que la crise du logement a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a annoncé jeudi un plan d’action assorti d’un investissement de 71,5 millions $ pour éviter que des locataires se retrouvent à la rue.

L’Ontario recommande aux passagers de porter des masques dans les transports en commun pour lutter contre la propagation de la COVID-19. La province invite également les usagers à pratiquer la distanciation physique et le lavage des mains, prône l’installation de barrières entre les conducteurs et les passagers en plus d’un nettoyage fréquent des véhicules.

Une association de restaurateurs canadiens estime que la plupart des entreprises de l’industrie fonctionnent toujours à perte malgré les assouplissements annoncés dans la majorité des provinces.

Montréal annonce la reprise graduelle des activités dans la plupart de ses bibliothèques, soit à partir du 15 juin pour le retour des emprunts par le biais des chutes extérieures et dès le 22 juin pour certains services de cueillette et de réservation de documents.

La Société de l’assurance automobile du Québec recommencera à effectuer des examens de conduite pratiques à partir du 15 juin pour toutes les classes de permis.