COVID-19, état de la situation: le bilan du Québec dépasse le plateau des 150 000 cas

Le Québec a dépassé le plateau des 150 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé du Québec, 1691 nouveaux cas ont été recensés dans la province.

Si l’on se fie aux graphiques quotidiens de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), il s’agit de la deuxième plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la pandémie.

L’INSPQ indique aussi que le nombre de cas actifs s’élève désormais à 14 323. Depuis l’avènement du virus, les autorités ont rapporté un total de 151 599 infections.

Elles ont déploré 24 décès, dont 10 survenus dans les dernières heures et les 14 autres à une date ultérieure. Le bilan meurtrier s’établit à 7255 victimes.

La situation s’est toutefois aggravée dans les hôpitaux. Les autorités rapportaient samedi 778 hospitalisations, 24 de plus que la veille. On comptait aussi 102 patients aux soins intensifs, six de plus que ce qui était rapporté vendredi.

L’INSPQ fait aussi état de 1190 rétablissements récents, pour un total de 130 018.

Plusieurs régions demeurent fortement frappées par la progression de la contagion. On a recensé 514 cas supplémentaires sur l’île de Montréal, 232 en Montérégie, 143 dans la Capitale-Nationale et dans Lanaudière, 129 en Estrie, 122 à Laval et 106 en Chaudière-Appalaches.

Les autorités ont aussi signalé 85 nouveaux cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 79 au Saguenay-Lac-Saint-Jean; 73 dans les Laurentides, 36 en Outaouais et 12 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Les autorités disent que 31 917 prélèvements et 32 002 analyses ont été réalisés vendredi.