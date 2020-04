COVID-19; état de la situation: le gouvernement déplore 62 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 62 nouvelles pertes de vie, pour un total de 939 décès au Québec, a annoncé lundi François Legault.

Le nombre de personnes infectées avait grimpé de 962, à 19 319.

On comptait 67 hospitalisations de plus, soit 1169, et 15 personnes additionnelles étaient soignées aux soins intensifs, pour un total de 198.

Les trois régions les plus durement touchées demeuraient Montréal avec 8964 infections, la Montérégie avec 2366 et Laval avec 2095.

La situation demeurait stable dans le Bas-Saint-Laurent, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dans Chaudière-Appalaches, au Nunavik et dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Un nouveau bilan sera publié mardi après-midi.