COVID-19; état de la situation: le gouvernement déplore 62 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi lundi de 62 nouvelles pertes de vie, pour un total de 939 décès, a annoncé François Legault.

Le nombre de personnes infectées a grimpé de 962, à 19 319.

On compte 67 hospitalisations de plus, soit 1169, et 15 personnes additionnelles sont soignées aux soins intensifs, pour un total de 198.

Les trois régions les plus durement touchées demeurent Montréal avec 8964 infections, la Montérégie avec 2366 et Laval avec 2095.

La situation demeure stable dans le Bas-Saint-Laurent, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dans Chaudière-Appalaches, au Nunavik et dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Les autres développements de la journée

La Société canadienne de pédiatrie a annoncé lundi qu’une nouvelle étude du Programme canadien de surveillance pédiatrique tentera de déterminer combien d’enfants tombent gravement malades à cause de la COVID-19.

Le gouvernement du Québec a accordé un prêt de 4 millions $ à l’entreprise Medicom pour accélérer la construction d’une usine de masques N95, qui sont si nécessaires au personnel soignant durant la pandémie actuelle de la COVID-19.

Plus de 2300 médecins spécialistes ont répondu à l’appel de Québec pour aller travailler dans les résidences pour personnes âgées, a fait savoir lundi le ministère de la Santé.

Une nouvelle plateforme mise en ligne lundi, et à laquelle a collaboré le CHU Sainte-Justine, pourrait permettre une meilleure prise en charge de la COVID-19 en offrant dans un premier temps aux utilisateurs de suivre l’évolution de leur état de santé et, s’ils le souhaitent, d’en informer leur entourage.

La guignolée des médias a annoncé lundi la tenue d’une collecte d’urgence pour répondre aux demandes d’aide alimentaire en forte hausse. Jusqu’au 31 mai prochain, tous les dons en argent sont acceptés sur le microsite guignolee.ca. On peut aussi texter JEMANGE au 20222 pour un don de 10 $.