COVID-19: état de la situation; le Québec déplore 84 nouveaux décès

Le coronavirus a fait 84 morts de plus au Québec, a annoncé lundi le premier ministre François Legault.

Soixante-quinze victimes étaient des résidents de centres de soins pour aînés.

On recense 875 infections de plus dans la province, pour un total de 24 982.

Mille cinq cent quarante et un patients sont hospitalisés, en hausse de 23, et deux cent dix personnes sont soignées à l’unité des soins intensifs, un déclin de cinq.

M. Legault a répété à plusieurs reprises que la situation est «sous contrôle» dans les hôpitaux.

La région de Montréal arrive toujours en tête, avec 12 034 infections, mais Laval et la Montérégie sont maintenant pratiquement ex aequo avec 2852 infections pour la première et 2879 pour la seconde.

En soirée, le conseil exécutif de la Ville de Montréal a annoncé par communiqué que l’état d’urgence sanitaire était prolongé jusqu’au 1er mai.

Les nouveaux développements de la journée

Plus de 10 000 entreprises ont déjà soumis une demande pour la subvention salariale offerte par le gouvernement fédéral, a fait savoir le premier ministre Justin Trudeau, lundi avant-midi.

Les conséquences de la pandémie de la COVID-19 ont des effets évidents sur la fréquentation des salles d’urgence du Québec. À peine trois des 21 salles d’urgence de l’île de Montréal affichaient un taux d’occupation des civières supérieur à 100 %: l’Hôpital Santa Cabrini, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le taux moyen d’occupation des urgences sur l’île ne s’élevait qu’à 71 %.