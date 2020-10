COVID-19, état de la situation: le Québec rapporte 1279 nouveaux cas

MONTRÉAL — Le Québec a signalé samedi 1279 nouveaux cas de la COVID-19. Le bilan s’est également alourdi de 14 décès, dont six survenus dans les dernières heures.

Le nombre total de personnes infectées depuis l’apparition du virus en sol québécois s’élève désormais à 92 297.

Le nombre total de décès est maintenant de 6032. En plus des six décès récents, les autorités sanitaires font état de huit décès survenus entre le 10 et le 15 octobre et un autre remontant à une date inconnue. On a toutefois retiré du calcul un décès qui n’était finalement pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 10 comparativement à la veille, pour un total de 517. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s’élève maintenant à 85.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 195 388 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9736 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 92 297 cas au Québec, dont 6032 décès;

– 62 908 cas en Ontario, dont 3031 décès;

– 21 775 cas en Alberta, dont 288 décès;

– 11 189 cas en Colombie-Britannique, dont 251 décès;

– 3173 cas au Manitoba, dont 38 décès;

– 2270 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1093 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 297 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 287 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 63 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.