COVID-19, état de la situation: neuf nouveaux décès dans les dernières 24 heures

MONTRÉAL — Le coronavirus a fait 29 morts de plus au Québec, pour un total de 5298 victimes, a annoncé le gouvernement de la province mercredi.

On recense neuf décès depuis 24 heures, mais 20 survenus avant le 9 juin.

Les plus récentes données témoignaient de 117 nouveaux cas, ce qui portait le nombre total de personnes infectées à 54 263.

Le nombre d’hospitalisations a reculé de 28, à 690, et cinq personnes de moins étaient soignées aux soins intensifs, soit 72.

On rapportait 58 infections de plus dans la région de Montréal, pour un total de 26 815. Le bilan était de 5698 cas à Laval et de 7641 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Le déconfinement des sports se poursuit. Québec autorise les piscines, les arénas et les centres de conditionnement physique, les plages publiques et privées à rouvrir à compter de lundi et précise que les matchs de sports d’équipe pourront également reprendre à cette date.

La population de Montréal ne dispose plus que de trois jours pour fréquenter les cliniques de dépistage mobiles de la COVID-19 qui ont été aménagées au milieu du mois de mai à l’intérieur d’autobus de la Société de transport de Montréal.

Le ministre fédéral de l’Environnement a annoncé que les Canadiens qui ont réservé des terrains de camping dans certains parcs nationaux seront autorisés à y planter leurs tentes et à y stationner leurs roulottes à compter de la semaine prochaine. Tous les parcs nationaux, sites historiques et aires marines de conservation avaient été fermés à la fin mars pour ralentir la propagation de la COVID-19.

L’anxiété et la dépression occasionnées par la pandémie seraient moins répandues au Canada et au Québec que chez nos voisins du Sud, les États-Unis. C’est ce que révèle une enquête internationale menée par l’Université de Sherbrooke visant à mesurer l’influence du discours médiatique et gouvernemental sur la réponse psychologique et comportementale de la population.