COVID-19, état de la situation: Québec déplore 44 autres décès

MONTRÉAL — La COVID-19 a fauché 44 nouvelles vies au Québec, pour un bilan de 3984 morts depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’infections était en progression de 573 cas pour s’établir à 47 411. Ce nombre inclut toutefois les morts et les 14 331 guérisons enregistrées à ce jour.

Les données présentées dimanche après-midi font état de 1435 personnes hospitalisées, en baisse de 17. Parmi celles-ci, 170 étaient soignées aux soins intensifs, en hausse de 3.

On rapporte 220 cas confirmés de plus à Montréal, pour un total de 23 915 personnes ayant contracté le virus. Le nombre d’infections est passé à 5129 à Laval et à 5935 en Montérégie.

Un nouveau bilan sera annoncé lundi après-midi.