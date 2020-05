COVID-19, état de la situation: Québec déplore 51 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 51 pertes de vie au Québec mardi, pour un total de 3647 victimes, a annoncé le premier ministre François Legault.

On a recensé 570 nouvelles infections entre lundi et mardi, soit la hausse quotidienne la plus faible depuis le 11 avril. On compte maintenant 44 197 cas dans la province.

Le nombre de personnes hospitalisées a grimpé de 13, à 1784, et une personne de plus se trouvait aux soins intensifs, pour un total de 180.

Deux cent quatre-vingt-neuf cas se sont ajoutés dans la région de Montréal, pour un total de 22 317. La hausse avait été de 311 entre dimanche et lundi.

Le nombre d’infections est passé à 4819 à Laval et à 5496 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

La frontière canado-américaine demeure fermée, aux mêmes conditions, pour 30 autres jours. Seuls les travailleurs essentiels continueront à avoir le droit de passer d’un pays à l’autre. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce à son point de presse mardi avant-midi.

M. Trudeau a aussi annoncé l’expansion des critères d’admissibilité au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes pour que les nombreuses petites entreprises et leurs propriétaires y soient admissibles.

Frappé par la crise sanitaire, le Québec aura également sur les bras un grave problème environnemental s’il privilégie les masques jetables, prévient Greenpeace. L’organisme lance cet avertissement au moment où le gouvernement Legault recommande «très fortement» le port du masque en société et flirte avec l’idée de le rendre obligatoire.

Un faible nombre de patients frappés par le coronavirus pourraient ensuite souffrir de psychoses, préviennent des chercheurs australiens.