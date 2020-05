COVID-19, état de la situation: Québec déplore 70 autres décès

MONTRÉAL — Soixante-dix autres vies ont été fauchées par le coronavirus au Québec, démontrent des chiffres dévoilés mardi.

On déplore maintenant 4139 victimes depuis le début de la crise.

On rapportait mardi 614 infections de plus que lundi, pour un total de 48 598 cas.

Vingt-deux personnes de moins étaient hospitalisées, soit 1222, mais on comptait deux patients de plus aux soins intensifs, soit 181.

Deux cent vingt cas de plus avaient été détectés à Montréal. On rapporte maintenant 24 388 infections dans la métropole.

Le nombre d’infections était passé à 5224 à Laval et à 6244en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Le Canada coorganisera une importante conférence des Nations unies sur la gestion de la crise économique engendrée par la pandémie de la COVID-19. Le premier ministre Justin Trudeau sera cohôte de l’événement jeudi avec son homologue jamaïcain Andrew Holness et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Un total de 36 militaires travaillant dans des centres de soins de longue durée du Québec et de l’Ontario sont maintenant atteints de la COVID-19, selon ce que rapportent les Forces armées canadiennes. Il s’agit d’une hausse comparativement aux 28 cas rapportés il y a moins d’une semaine.

La Protectrice du citoyen mènera une enquête indépendante sur la crise de la COVID-19 qui sévit dans les résidences pour personnes âgées. Marie Rinfret a annoncé mardi la tenue de cette investigation à l’égard du ministère de la Santé et des Services sociaux et de certains établissements du réseau public de la santé.

Deux personnalités juridiques du Québec, les ex-juges Louise Arbour et Louise Otis, se joignent au projet d’application mobile COVI, une initiative d’intelligence artificielle récemment lancée afin de contribuer à la lutte à la propagation de la COVID-19.

L’Ontario signale mardi 287 nouveaux cas de COVID-19 et 21 décès de plus. C’est la première fois en plus de deux semaines que le nombre de nouveaux cas est inférieur à 300. Lors de chacun des cinq jours précédents, il y a eu plus de 400 nouveaux cas. Il y a maintenant 26 191 cas en Ontario, une augmentation de 1,1 % par rapport à la veille. Cela représente le taux de croissance le plus faible depuis le début du mois de mars.

Ottawa est en train de regarder comment «accélérer le processus» pour les demandeurs d’asile qui travaillent dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée. Lors d’un point de presse devant sa résidence, mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a dit que son ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, travaillait sur ce dossier en ce moment même.

Un récent sondage auprès d’environ 1000 Canadiens suggère que la consommation excessive d’alcool est plus élevée chez les jeunes et les personnes préoccupées par leurs finances personnelles en raison de la pandémie.

La Société de l’assurance automobile du Québec ajoutera, à compter du 1er juin, l’option du sans rendez-vous dans ses centres de services. Afin d’éviter la file d’attente, la prise de rendez-vous peut se faire en ligne au saaq.gouv.qc.ca ou encore par téléphone, au 1 855 564-3170.