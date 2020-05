COVID-19, état de la situation: Québec déplore 75 autres décès

MONTRÉAL — La COVID-19 a fauché 75 nouvelles vies au Québec, pour un bilan de 3940 morts depus le début de la pandémie.

Le nombre d’infections est en progression de 697 cas pour s’établir à 46 838. Ce nombre inclut toutefois les morts et les 14 044 guérisons enregistrées à ce jour.

Les données présentées samedi après-midi font état de 1452 personnes hospitalisées, en baisse de 27. Parmi celles-ci, 167 étaient soignées aux soins intensifs.

On rapporte 550 cas confirmés de plus à Montréal, pour un total de 23 693 personnes infectées. Le nombre de personnes ayant contracté le virus est passé à 5090 à Laval et à 5783 en Montérégie.

Cette mise à jour quotidienne a été publiée en ligne, puisque le premier ministre François Legault n’accorde pas de conférence de presse ce weekend.

Son homologue fédéral Justin Trudeau prend lui aussi une pause.

Autres développements

Le feu vert de la santé publique pour la tenue de rassemblements extérieurs coïncide avec l’arrivée du temps estival.

Après deux mois de confinement, les Québécois peuvent enfin recevoir parents et amis dans leur cour arrière pour partager un barbecue ou siroter un apéro.

Ces rassemblements sont tolérés depuis vendredi, à condition de réunir un maximum de dix convives qui maintiennent en tout temps une distance de deux mètres entre eux s’ils ne résident pas à la même adresse.

Ils devront aussi éviter d’entrer à l’intérieur, sauf en cas de besoin, pour aller à la salle de bains par exemple.

Ces rassemblement sont également permis dans les parcs.

Par ailleurs, le comité exécutif de la Ville de Montréal a sans surprise renouvelé l’état d’urgence, jusqu’au 26 mai, sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Montréal.

Décrété le 27 mars dernier, l’état d’urgence local accorde des pouvoirs exceptionnels à la métropole pour faire face à la pandémie.

Vendredi, la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault et la ministre de la Culture, Nathalie Roy, ont annoncé la réouverture des musées, des comptoirs de prêt des bibliothèques et des cinq cinéparcs de la province à partir du 29 mai.

Les consignes sanitaires, dont la distanciation de deux mètres, devront être appliquées en tout temps. Les cinéparcs devront garder leurs aires de jeu fermées et leurs restaurants ne pourront offrir que des commandes pour emporter.

Par ailleurs, les studios d’enregistrement et la captation de spectacles en salle, sans public, pourront reprendre leurs activités à compter du 1er juin, en observant des règles très strictes, dont le maintien d’une distance de deux mètres entre les personnes sur scène ou en studio et la réduction de l’équipe technique à un maximum de cinq personnes.

Bilan canadien

Il y a eu plus de 1 429 000 tests de dépistage administrés au Canada à ce jour. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. À travers le pays, on fait passer en moyenne 28 000 tests sur une base quotidienne.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 83 621 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 6355 Canadiens.

Distribution des cas, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 46 838 cas au Québec, dont 3940 décès; 25 040 cas en Ontario, dont 2048 décès; 6818 cas en Alberta, dont 135 décès; 2517 cas en Colombie-Britannique, dont 157 décès; 1049 cas en Nouvelle-Écosse, dont 58 décès; 630 cas en Saskatchewan, dont sept décès; 292 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 121 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris, sauf un; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.