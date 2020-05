COVID-19, état de la situation: Québec déplore 82 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault a annoncé jeudi que le coronavirus a fait 82 nouvelles victimes au Québec, pour un total de 3800.

Il a toutefois précisé que 25 de ces décès se sont produits il y a plus de cinq jours.

Le nombre d’infections était en hausse de 720 à 44 495.

Le nombre de personnes hospitalisées reculait de 41 à 1504 et celui de patients hospitalisés aux soins intensifs de 7, à 176. Il s’agit de déclins respectifs de 124 et de 14 depuis une semaine.

On rapportait 428 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 23 064. C’est la hausse quotidienne la plus importante depuis le début de la semaine.

Le nombre d’infections était passé à 4950 à Laval et à 5575 en Montérégie. Seulement six régions ne rapportaient aucun alourdissement de leur bilan par rapport à mercredi.

Les autres développements de la journée

Ottawa cherche des pistes de solutions afin de s’assurer que les transporteurs aériens respectent les consommateurs qui s’estiment floués avec l’annulation de leur vol et qui demandent un remboursement. Questionné à ce sujet, jeudi matin, le premier ministre Justin Trudeau a dit que son gouvernement allait travailler avec les compagnies aériennes et les groupes de Canadiens préoccupés par cet enjeu pour trouver un «juste équilibre».

Le gouvernement fédéral annonce une aide de 75 millions $ pour les membres des Premières Nations vivant hors réserve.

Une majorité de jeunes s’ennuient «assez» ou «beaucoup» de l’école depuis que la pandémie de coronavirus les oblige à apprendre à distance, démontre une nouvelle enquête dont les résultats ont été rendus publics jeudi.

Une coalition de groupes d’agriculteurs affirme que l’interdiction du Nouveau-Brunswick d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires met un système alimentaire déjà tendu au bord de l’effondrement.

L’organisation de la Grande guignolée des médias rapporte jeudi que deux mois après le début de la crise de la COVID-19, 10 % des Québécois ont dû se rendre à un comptoir d’aide alimentaire afin d’y recevoir des denrées pour eux ou leur famille.

Après un mois de mars où les épisodes de consommation d’alcool excessive n’avaient pas particulièrement augmenté, malgré le début du confinement, les plus grands buveurs québécois ont haussé leur consommation en avril, selon Éduc’alcool. Dans l’ensemble, toutefois, la fréquence de consommation d’alcool a diminué le mois dernier.

Quatre associations touristiques sectorielles du Québec s’unissent pour réclamer aux autorités un calendrier de réouverture de leurs activités. Camping Québec, la Fédération des pourvoiries du Québec, Aventure Écotourisme Québec et l’Alliance de l’industrie nautique du Québec souhaitent obtenir de la prévisibilité pour leurs entreprises et la clientèle.

En raison de l’augmentation de la demande à la suite du déconfinement progressif démarré par les autorités de santé publique du Québec et de l’Ontario, VIA Rail annonce des changements à ses services à partir du 3 juin, en place jusqu’à nouvel ordre. Les services des trains 62 et 669 reprendront entre Toronto-Kingston-Montréal et ceux des trains 52, 48 et 59 reprendront entre Toronto-Kingston-Ottawa.