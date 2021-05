COVID-19: étude sur la sécurité de combiner deux vaccins différents

HALIFAX — Le gouvernement du Canada alloue environ 4,8 millions $ à une nouvelle étude nationale qui examinera les effets liés au fait de combiner les vaccins COVID-19 approuvés chez les adultes.

Les chercheurs se pencheront sur la sécurité et l’efficacité de l’utilisation de deux vaccins contre la COVID-19 différents pour la première et la deuxième dose.

Le projet étudiera également les effets de l’augmentation de l’intervalle entre les doses.

La Dre Joanne Langley, professeure à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse et cochercheuse principale de ce projet de recherche, vise à déterminer quels sont les effets des différents intervalles d’administration des vaccins sur l’immunité et la sécurité, dans le contexte où des questions sont soulevées au sujet de l’interchangeabilité des vaccins.

Les chercheurs tenteront également de savoir quelle est la réponse immunitaire en cas d’utilisation de deux doses de différents produits vaccinaux contre la COVID-19 et combien de temps dure cette réponse.

L’étude, intitulée «mélange de la deuxième dose du vaccin COVID-19 pour l’innocuité et l’immunogénicité » (MOSAIC) vise à recruter 1300 participants dès que possible en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.

L’utilisation de quatre vaccins contre la COVID-19 est actuellement approuvée au Canada, dont trois sont distribués par des programmes de santé publique: le Pfizer-BioNTech, le Moderna et l’Oxford-AstraZeneca. Au fur et à mesure que d’autres vaccins seront disponibles, ils seront ajoutés à l’étude afin de combler les lacunes dans les connaissances en matière de santé publique.

L’équipe de chercheurs affirme que les résultats de leurs travaux seront communiqués régulièrement aux responsables de la santé publique afin d’aider à éclairer la prise de décision pour le déploiement continu des vaccins au Canada.