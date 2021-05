COVID-19: facteur possible du caractère public de la violence des gangs

VANCOUVER — Un expert en criminalité des gangs croit que l’éclatement récent de plusieurs fusillades dans la région métropolitaine de Vancouver est peut-être imputable aux restrictions liées à la COVID-19.

Martin Bouchard, professeur à l’École de criminologie de l’Université Simon Fraser, explique que la pandémie a changé la routine des gens qui, pour la plupart, sortent dehors beaucoup moins souvent, ce qui peut influencer le degré d’audace de certaines attaques.

Il rappelle que la violence des gangs suit son cours, quelque soit le contexte.

Des dirigeants de corps policiers doivent avoir une rencontre ce jeudi avec le Solliciteur général Mike Farnworth à propos de fusillades meurtrières survenues en pleine rue, dans des stationnements de centres commerciaux et même à l’aéroport de Vancouver.

Le ministre Farnworth espère que cette rencontre permettra aux leaders policiers de faire le point sur ces fusillades et de lui transmettre leurs suggestions.

Le superintendant Dave Chauhan, responsable d’une unité d’enquête sur les homicides, rappelle que plusieurs raisons peuvent expliquer l’addition des fusillades, dont les règlements de comptes, les vendettas personnelles et les disputes territoriales pour le trafic des stupéfiants. Il signale aussi qu’il est de plus en plus fréquent de voir de jeunes criminels former des gangs.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, assure que son gouvernement est déterminé à lutter contre la criminalité, notamment en empêchant que des jeunes se joignent au crime organisé.

Quant au professeur Bouchard, qui est diplômé en criminologie de l’Université de Montréal et de l’Université du Maryland, il est confiant que la police puisse maîtriser la situation. À son avis, les enquêteurs savent que les criminels sont de plus en plus jeunes et qu’ils doivent raffiner leurs techniques pour les infiltrer.

Martin Bouchard a observé que les policiers et les civils qui travaillent pour les corps policiers sont de mieux en mieux en mesure de cerner les criminels en recueillant des informations sur le web, notamment par des méthodes adaptées de surveillance et de cueillette de renseignements.