COVID-19: forte hausse des hospitalisations au Québec et 15 293 nouveaux cas

MONTRÉAL — Le Québec a enregistré lundi une forte hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 et 15 293 nouveaux cas identifiés.

Selon des données publiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 165 personnes de plus sont hospitalisées, dont 19 de plus aux soins intensifs et 146 de plus hors de cette unité.

Le bilan porte à 1215 le nombre de personnes hospitalisées hors des soins intensifs, alors qu’avec le délestage en cours, de niveau 3, seuls 1252 lits sont disponibles pour des patients atteints de la COVID-19.

Aux soins intensifs, 181 lits sont occupés sur une capacité de 319.

La province déplore également 15 nouveaux décès.

Sur les 47 386 analyses effectuées dans les dernières 24 heures, 30,2 % ont obtenu un résultat positif, soit presque le tiers.

La campagne de vaccination tourne au ralenti en raison du Nouvel An, et un vaccin a été administré à seulement 16 076 personnes.

Le taux de vaccination pour une première dose demeure à 89 % chez les Québécois âgés de 5 ans et plus. Il est de 82 % pour une deuxième dose et de 17 % pour une troisième dose.