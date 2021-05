COVID-19: forte hausse du nombre de surdoses d’opioïdes en Ontario par rapport à 2019

TORONTO — La crise des opioïdes s’est gravement aggravée en Ontario durant la pandémie de COVID-19, selon un rapport dévoilé mercredi par une équipe de recherche de l’Hôpital St. Michael’s de Toronto.

Le nombre de surdoses mortelles a bondi de 75 % après que le coronavirus ait frappé en 2020 comparativement à l’année précédente. Une proportion élevée des personnes ayant succombé l’année dernière à une surdose d’opioïdes était constituée d’itinérants et de sans emploi.

Le rapport, auquel ont notamment contribué la Santé publique de l’Ontario et le Bureau du coroner, précise qu’entre mars et décembre derniers, 2050 personnes ont été emportées par une surdose d’opioïdes comparativement à 1162 un an plus tôt.

La plus forte croissance du nombre de victimes des surdoses d’opioïdes a été constatée chez les personnes âgées de 25 à 44 ans: 1109 morts pendant la pandémie en 2020 par rapport à 608 l’année précédente. Pendant la même période, le nombre de morts de surdoses a augmenté de 135 à 323 chez les itinérants. Et les trois quarts des personnes ayant succombé à une surdose étaient seules lorsque le drame s’est produit.

Tara Gomes, qui fait partie de l’équipe de chercheurs ayant rédigé le rapport, estime qu’il s’agit d’une augmentation alarmante qui a été sans relâche l’an dernier, et qui commande des actions urgentes de la part des gouvernements.

Non seulement Tara Gomes a remarqué que la pandémie de COVID-19 avait accéléré le phénomène, mais elle a aussi pris note que des surdose meurtrières d’opioïdes se sont produites partout en province. En effet, le nombre de morts liées aux surdoses d’opioïdes a presque doublé dans les villes de taille moyenne et dans les régions rurales de l’Ontario.

À son avis, ces constats sont imputables à un ensemble de facteurs: les sources d’approvisionnement d’opioïdes toxiques sont de plus en plus imprévisibles, il y a un accès inégal aux services de santé et un manque d’appui communautaire.