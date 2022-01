COVID-19: hausse des hospitalisations et 26 nouveaux décès rapportés

MONTRÉAL — Les hospitalisations continuent d’augmenter au Québec, au moment où l’on rapporte jeudi 26 nouveaux décès attribuables à la COVID-19.

La province confirme 15 874 nouveaux cas, pour un total de 696 182 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le bilan des décès s’élève à 11 846.

Le nombre de nouveaux cas représente ceux détectés par tests PCR, dont l’accès est actuellement limité.

On signale jeudi 1953 hospitalisations, une hausse de 203 comparativement à mercredi. Un total de 415 personnes sont entrées à l’hôpital mercredi, alors que 212 en sont sorties.

On retrouve 207 patients aux soins intensifs, une augmentation de 16 par rapport à la veille.

Un total de 56 147 prélèvements ont été réalisés dans les centres de dépistage le 5 janvier, avec un taux de positivité de 31,2 %.

En ce qui concerne la vaccination, 95 350 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

Selon l’Institut national de santé publique, 78,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 89,3 % ont reçu au moins une dose et 85,8 % en ont reçu deux, ou l’équivalent.

Jusqu’à maintenant, 1 543 067 troisièmes doses ont été administrées dans la province.