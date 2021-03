COVID-19: hôpitaux de l’Ontario déjà sous pression à cause de la troisième vague

TORONTO — Le président de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, Anthony Dale, anticipe d’autres annulations de chirurgies et de nouveaux transferts de patients au cours des prochaines semaines à cause de la troisième vague de la pandémie de COVID-19 dans la province.

À son avis, si la tendance d’augmentation des admissions à l’hôpital se poursuit, la capacité des institutions sera mise à l’épreuve et le transfert de patients sera de plus en plus fréquent, chaque jour de la semaine et à toute heure du jour ou de la nuit afin de pouvoir traiter les cas les plus urgents.

Anthony Dale a constaté que les unités des soins intensifs comptent de plus en plus de jeunes personnes atteintes de formes sévères de la COVID-19. Lundi, dans la région de Toronto, 409 patients souffrant de COVID-19 étaient soignées aux soins intensifs.

Et en ce moment, la liste des interventions chirurgicales ayant dû être repoussées à plus tard en compte 250 000 dans la province.

Malgré les campagnes de vaccination qui sont en cours, Anthony Dale rappelle que la pandémie est encore bien vivante et il exhorte la population à adhérer aux mesures sanitaires pour limiter la transmission du coronavirus.

À ce sujet, il est inquiet de la fatigue que manifeste la population et il se demande si elle est consciente qu’il reste encore des sacrifices à faire pour venir à bout de la pandémie.