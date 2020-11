COVID-19: il faut donner un coup de barre au Saguenay—Lac-Saint-Jean, dit Legault

MONTRÉAL — Le Saguenay—Lac-Saint-Jean compte désormais le plus de cas actifs de COVID-19 par millier d’habitants au Québec, affirme François Legault, qui invite les gens à «se prendre en main».

«Je sais que vous êtes capables de grandes choses», a-t-il déclaré en conférence de presse à Montréal, mardi, disant faire un «appel spécial» aux Saguenéens, qui doivent réduire leurs contacts, selon lui.

Il a affirmé que la région pouvait s’inspirer de la capitale-nationale, qui a beaucoup réduit ses cas de COVID-19 en l’espace de quelques semaines. «On a réussi à Québec», a rappelé le premier ministre.

De façon générale, M. Legault s’est dit encouragé par les plus récents chiffres. Le Québec a enregistré mardi 982 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 24 décès et 47 hospitalisations de plus.

Le Québec aurait peut-être atteint un «nouveau plateau», a-t-il avancé, se disant heureux de voir les hôpitaux, les entreprises et les écoles «sous contrôle».

«On semble avoir trouvé un certain équilibre. Ça veut dire que les mesures que nous avons mises en place fonctionnent. (…) On voit la lumière au bout du tunnel», a déclaré François Legault, qui anticipe un retour à la vie normale «quelque part en 2021».

En attendant, les discussions se poursuivent entre son gouvernement et la santé publique pour déterminer combien de personnes pourront se réunir à Noël «sans relancer une nouvelle vague», a-t-il indiqué.

Le premier ministre a de nouveau évoqué, mardi, une prolongation des vacances de Noël pour les élèves du primaire et du secondaire, une sorte de «quarantaine» suite aux rassemblements familiaux, précisant cette fois qu’il n’y aurait pas de prestations de services durant cette période.