COVID-19: initiative d’entreprises et organisations pour aider l’achat local

MONTRÉAL — Des entreprises et organisations se joignent à l’encouragement du premier ministre du Québec, François Legault, pour stimuler l’achat de produits locaux au Québec en cette période de crise de la COVID-19.

Dix-neuf entreprises et organisations lancent l’initiative #OnSeSerreLesCoudes, un mouvement qu’on veut sous le signe de l’entraide alors que la pandémie a d’énormes répercussions sur l’économie du Québec.

La campagne collective vise à aider les entreprises québécoises à traverser la crise et à montrer la variété et la qualité des produits faits au Québec. Les 19 entreprises et organisations ont acheté de la publicité exclusivement dans les médias du Québec qui subissent eux aussi les effets de la pandémie.

Le 19 mars, lorsque le premier ministre Legault a annoncé un plan de 2,5 milliards $ pour aider les entreprises et pour soutenir l’économie durement frappées par la COVID-19, il a encouragé les Québécois à favoriser tout particulièrement les achats locaux lors des prochains mois. C’est à son avis primordial si le Québec veut se donner des chances que le maximum de ses entreprises survivent à la crise.