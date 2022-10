COVID-19: la barre des 2000 hospitalisations franchie de nouveau

MONTRÉAL — Avec un bond de 207 patients hospitalisés en lien avec la COVID-19, le Québec a à nouveau franchi la barre des 2000 hospitalisations, mercredi.

Avec cette forte augmentation des hospitalisations, 2030 patients québécois étaient soignés en lien avec la COVID-19, dont 595 spécifiquement pour la maladie.

Aux soins intensifs, on note une hausse de 13 patients, pour un total de 52. Parmi ces personnes, 19 sont traitées pour la COVID-19.

Le nombre de travailleurs de la santé absents en raison de la maladie est également en recrudescence: 3748 d’entre eux étaient en retrait, mercredi, comparativement à 3376 la veille, ce qui représente une hausse de 372.

Les autorités ont aussi fait état de 16 nouveaux décès, dont trois survenus dans les 24 dernières heures. Douze personnes sont mortes il y a entre deux et sept jours, et une il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 16 861 personnes ont succombé à la maladie.

Les autorités ont par ailleurs fait état de 1096 nouveaux cas, mais cette donnée n’est pas représentative de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Selon le tableau de bord du ministère, le taux de positivité est de 10,6 %.

Un total de 294 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de lundi, dont 253 étaient positifs. Le total s’élève à 297 912 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 250 084 positifs.

Du côté de la vaccination, 21 214 nouvelles doses ont été administrées, pour un total de 21 462 169 doses administrées au Québec à ce jour.