COVID-19: la C.-B. renforce ses mesures sanitaires face à la hausse des cas

VICTORIA — La Colombie-Britannique a décidé lundi de limiter la taille des rassemblements dans les résidences privées face à la récente hausse des nouveaux cas de COVID-19.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la docteure Bonnie Henry, a annoncé que les rassemblements étaient maintenant limités aux personnes vivant dans un même foyer et leurs six «personnes de confiance», bien que certaines résidences soient trop petites pour recevoir six invités.

Elle a reconnu que les restrictions seraient difficiles pour certaines personnes, mais a affirmé qu’elles étaient nécessaires à l’approche de la saison de la grippe.

La province a enregistré 817 infections supplémentaires en trois jours, pour un total de 13 317 cas depuis le début de la pandémie.

La docteure Henry a également conseillé aux gens de porter le couvre-visage dans les espaces publics intérieurs, bien que ce ne soit pas obligatoire.

Elle a aussi demandé aux entreprises de revoir leurs plans de sécurité liés à la COVID-19, en gardant à l’esprit l’importance du port du masque.

La docteure Henry a dit que les mesures punitives seraient renforcées pour ceux qui ne respecteront pas les consignes.

«Mais j’espère que nous allons tous y prêter attention, étant donné ce que nous voyons en Colombie-Britannique en ce moment, et que les mesures punitives ne seront pas nécessaires, que nous ferons la bonne chose comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant, car il s’agit de nous et de ceux dont nous sommes les plus proches.»