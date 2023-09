COVID-19: la campagne de vaccination devrait commencer le 10 octobre

MONTRÉAL — La prochaine campagne de vaccination contre le COVID-19 devrait commencer à partir du 10 octobre, a évoqué le ministre de la Santé, Christian Dubé.

«C’est certain qu’il va y avoir une période de vaccination importante à compter du 10 octobre, a répondu le ministre, lundi, en conférence de presse à l’Institut de cardiologie de Montréal. Ce sont les dates qu’on regarde pour commencer avec nos clientèles les plus vulnérables.»

Les personnes vulnérables seront les premières à avoir accès au vaccin. Le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, donnera plus de détails sur les modalités de la prochaine campagne, a précisé M. Dubé.

La santé publique veut ainsi trouver «la meilleure fenêtre» pour vacciner la population. «On sait que le pire de la pandémie arrive dans les mois de décembre-janvier. Il fallait attendre, je dirais le plus longtemps possible pour que l’effet maximum d’une autre vaccination puisse protéger particulièrement nos gens les plus vulnérables dans cette période-là, entre décembre et mars parce qu’on sait que le vaccin, il est bon, au moins pour six mois.»

Santé Canada a récemment autorisé une version mise à jour d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19, fabriqué par Moderna, qui cible le sous-variant XBB.1.5 d’Omicron.

Québec affirme avoir déjà les vaccins nécessaires pour la campagne. Une centaine de centres de service participeront à la campagne de vaccination. «On s’est préparé parce que les vaccins sont disponibles.»

Ces centres livreront aussi d’autres services. «C’est pas juste l’influenza, c’est pas juste la COVID, mais les gens vont pouvoir y aller faire des prélèvements sanguins parce qu’on a les personnes sur place qui peuvent faire le travail et ça va aussi contribuer à désengorger nos hôpitaux.»

Au sujet de la situation dans les hôpitaux, M. Dubé affirme qu’il est «toujours inquiet», mais il se dit rassuré par le fait que les cas dans les soins intensifs demeurent stables, malgré une augmentation du nombre de personnes infectées.

L’immunité à la COVID-19 diminue avec le temps. À la fin septembre, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, recommandait aux personnes dont le dernier rappel ou infection remonte à plus de six mois d’obtenir le vaccin à jour.