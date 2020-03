COVID-19: la chaîne de restauration rapide McDonald’s ferme ses salles à manger

TORONTO — La chaîne de restauration rapide McDonald’s ferme ses salles à manger et servira seulement les clients par le biais des services au volant et de la «McLivraison».

L’entreprise McDonald’s Canada a annoncé que ces mesures étaient prises en en raison de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus. Elles seront appliquées à compter de minuit, samedi soir.

«Dans l’intérêt de nos employés, de nos clients et de nos collectivités, nous avons pris la décision d’interrompre notre service de commandes à emporter et notre service aux espaces réservés du stationnement. Nos salles à manger seront entièrement fermées», a-t-il été annoncé dans un communiqué.

McDonald’s Canada dit avoir pris cette décision afin de respecter les directives gouvernementales et des autorités de la santé, «ainsi que le feed-back de nos employés en restaurant et de nos clients, dont la santé et le bien-être demeurent notre priorité absolue».

Certains restaurants pourraient maintenir le service de commandes à emporter dans les collectivités où des besoins spéciaux sont présents, notamment les restaurants près des hôpitaux et des établissements de soins de santé.