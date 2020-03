COVID-19: la CSD-Construction veut une amende de 50 000$ pour les récalcitrants

MONTRÉAL — Les deux tiers des ouvriers de la construction souhaitent continuer à travailler malgré la pandémie de coronavirus. Ils ne veulent pas que les chantiers soient fermés, mais ils veulent travailler dans de meilleures conditions sanitaires.

C’est ce que soutient la CSD-Construction, en se basant sur une enquête maison qu’elle a réalisée auprès de ses 28 000 membres, par courriel et message texte, et à laquelle 6660 d’entre eux ont répondu.

Ce sont précisément 67 pour cent qui ont répondu qu’ils voulaient continuer à travailler, mais dans des conditions sanitaires améliorées: possibilité de se laver les mains plus souvent, lingettes désinfectantes, nettoyage plus fréquent des toilettes, distance sécuritaire maintenue entre chacun, etc.

En entrevue lundi, le président de la CSD-Construction, Carl Dufour, rapporte qu’encore aujourd’hui, malgré les rappels à l’ordre des associations patronales de la construction et même du premier ministre François Legault, certains entrepreneurs sont négligents à ce chapitre et rendent ainsi leurs travailleurs vulnérables au coronavirus.

La CSD-Construction, qui est la 4e organisation syndicale en importance dans l’industrie, demande au ministre du Travail Jean Boulet d’imposer une amende de 50 000 $ à tout employeur récalcitrant et à lui faire perdre sa licence, en cas de récidive.