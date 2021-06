COVID-19: La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine passent aussi au palier vert lundi

QUÉBEC — Une quatrième région du Québec passera au palier vert à compter de ce lundi. La région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine rejoint donc l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec parmi les premières zones vertes du plan de déconfinement.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a fait l’annonce du changement de palier de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, vendredi, après avoir constaté une amélioration de la situation épidémiologique de la région et une bonne progression de la campagne de vaccination.

Consignes en zone verte

Ces régions devront tout de même respecter certaines consignes afin de maintenir un niveau de vigilance. Les rassemblements intérieurs ou extérieurs dans les résidences privées sont limités à un maximum de dix personnes provenant d’adresses différentes ou de la totalité des membres de trois foyers si le nombre excède dix personnes. On continue de recommander fortement le port du masque et le respect de la distanciation physique.

Un maximum de 50 personnes pourra participer à la célébration de mariages ou de funérailles et les lieux de culte pourront accueillir 250 fidèles.

Dans les restaurants et les bars, on pourra rassembler des tablées de gens en provenance de trois résidences ou un maximum de dix personnes. Un registre des clients doit encore être tenu par les établissements.

Au cinéma comme dans les salles de spectacles, on pourra accueillir un public de 250 personnes maximum ou de 2500 personnes si le public peut être divisé en sections indépendantes de 250 personnes chacune. Les réservations, le port du couvre-visage lors des déplacements et le respect de la distance physique entre les personnes de résidences différentes sont obligatoires.

La santé publique tient à rappeler qu’une personne qui se déplace d’une région à l’autre doit observer les consignes en vigueur dans le palier d’alerte le plus élevé des deux régions.

Autres changements de palier

Ailleurs au Québec, plusieurs régions vont également changer de palier d’alerte en date de lundi.

Trois régions passent en zone jaune, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie et Centre-du-Québec ainsi que le Bas-Saint-Laurent. Toutefois, dans cette dernière région, des exceptions s’appliquent aux secteurs de Kamouraska, des Basques, de Rivière-du-Loup et du Témiscouata qui restent en zone orange.

Lundi marquera aussi la disparition du rouge sur la carte du Québec. Montréal et Laval vont officiellement accéder au palier orange.

De plus, les zones d’exception dans Chaudière-Appalaches, soit L’Islet, Montmagny, Beauce-Sartigan et la MRC Robert-Cliche passeront aussi au palier orange. Même chose en Estrie pour la MRC du Granit qui rejoindra le reste de la région au palier orange.