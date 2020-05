COVID-19: la ministre Marguerite Blais a perdu le contrôle, accuse l’opposition

QUÉBEC — Le lien de confiance qui existait entre Marguerite Blais et la population est en train de s’effriter, ont soutenu vendredi les partis d’opposition au terme d’un débat virtuel de deux heures.

Questionnée à savoir si elle aurait pu en faire davantage pour protéger les aînés de la COVID-19, Mme Blais a préféré de nouveau jeter le blâme sur son ancien gouvernement libéral.

Elle a expliqué que ce n’était pas sa faute si des personnes asymptomatiques s’étaient déplacées d’une résidence à l’autre et avaient contaminé des aînés, et si des employés continuaient à ce jour de passer des zones chaudes aux zones froides.

C’est l’ancien gouvernement libéral (dont elle faisait partie) qui a centralisé la gouvernance dans le réseau de la santé en créant des CISSS et des CIUSSS et qui a coupé des postes de cliniciens experts en infection, a-t-elle martelé.

La ministre Blais a également été incapable d’expliquer la nouvelle orientation du gouvernement, selon laquelle on ne doit plus tester les proches aidants qui se présentent dans les résidences, que celles-ci aient des cas de COVID-19 ou non.

Elle a invité les députés de l’opposition ainsi que les journalistes à aller chercher des réponses du côté du Dr Horacio Arruda. «C’est le directeur de santé publique, posez-lui la question», a-t-elle lancé.

«Les aînés vivent dans le système Marguerite Blais», a asséné la députée Catherine Dorion, de Québec solidaire, en commission.

Plus tard en mêlée de presse, Mme Dorion a parlé d’une confiance qui avait été «trahie».

Pour le député péquiste Harold LeBel, il est clair que Mme Blais s’est forgé une réputation auprès des aînés au fil des ans grâce à son «entregent», ce sur quoi «elle joue beaucoup».

«À chaque fois qu’elle dit que ce n’est pas de sa faute, ça commence à irriter beaucoup de monde, même ceux qui l’aimaient», a-t-il souligné.

«Les gens la voyaient un peu comme la défenderesse des aînés, la protectrice des aînés, et là on s’aperçoit qu’elle a perdu tout le contrôle.

«Elle essaie de défendre les décisions de son gouvernement, et quand ce n’est pas sa faute, c’est la santé publique qui a pris la décision. On ne voit pas quelqu’un qui est en contrôle», a-t-il renchéri.