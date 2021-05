COVID-19: la Nouvelle-Écosse rapporte 117 cas et un décès

La Nouvelle-Écosse rapporte vendredi un décès lié à la COVID-19, un octogénaire du secteur du centre de la province.

On compte maintenant 72 décès liés à la COVID-19 en Nouvelle-Écosse.

La province a aussi signalé 117 nouveaux cas de COVID-19. Elle compte maintenant 1537 cas actifs. Quatre-vingt-neuf personnes sont hospitalisées, dont 21 aux soins intensifs.

La Nouvelle-Écosse a par ailleurs ouvert vendredi des rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 aux personnes âgées de 35 ans et plus.

Les 35 à 39 ans sont donc maintenant admissibles aux vaccins de Pfizer-BioNTech ou de Moderna dans les cliniques de la province.

L’AstraZeneca toujours utilisé au Nouveau-Brunswick

La santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19, vendredi.

Un cas a été rapporté dans la région de Saint-Jean et quatre dans celle de Fredericton.

Le bilan de la province s’élève à 2045 cas et 41 décès depuis le début de la pandémie.

La province continue par ailleurs d’offrir le vaccin d’AstraZeneca aux personnes âgées de 55 ans et plus qui ont donné un consentement éclairé.

Actuellement, on compte moins de 4000 doses disponibles dans la province. Il est surtout utilisé pour les personnes qui sont confinées à la maison et qui ne peuvent pas avoir accès à un autre vaccin.

La province devrait recevoir plus de 13 000 nouvelles doses du vaccin d’AstraZeneca plus tard ce mois-ci.

Dans la province, plus de 44 % de la population âgée de plus de 12 ans, soit plus de 300 000 personnes, ont désormais reçu au moins une dose d’un vaccin.

Deux cas à l’Île-du-Prince-Édouard

Les responsables de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard ont de leur côté signalé vendredi deux nouveaux cas de COVID-19.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, a déclaré que les deux cas impliquent des personnes dans la vingtaine, dont l’une est un contact étroit d’un cas signalé jeudi impliquant une personne travaillant en garderie, à Charlottetown.

Elle a précisé que le contact étroit de cette personne avait voyagé à l’extérieur de la région de l’Atlantique et ne s’était pas correctement isolé à son retour.

La Dre Morrison et le premier ministre Dennis King se sont dits frustrés lorsque les gens ne respectent pas les ordonnances de santé publique.

La Dre Morrison a ajouté que 35 enfants et sept membres du personnel de la garderie Leaps and Bounds de Charlottetown avaient tous reçu un résultat négatif à un test de dépistage, mais ils doivent continuer à s’isoler.

L’île compte neuf cas de COVID-19 actifs signalés.

Six cas à Terre-Neuve-et-Labrador

La province de Terre-Neuve-et-Labrador rapporte vendredi six nouveaux cas de COVID-19.

Trois ont été signalés dans la région de l’ouest et trois dans celle de l’est.

La province compte actuellement 86 cas actifs. Un total de 138 037 personnes ont subi un test de dépistage.

Un total de 1179 résidants de la province ont contracté le virus depuis le début de la pandémie. On déplore six décès.