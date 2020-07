COVID-19: la pandémie poursuit sa progression: 166 nouveaux cas au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de progresser au Québec.

Selon les données publiées dimanche matin par le ministère de la Santé, ce sont 166 nouveaux cas qui s’étaienmt ajoutés au cours des 24 dernières heures.

On a atteint les 57 466 cas depuis le début de la pandémie.

Les autorités déploraient un seul nouveau décès, portant le bilan funèbre à 5655.

La progression du virus se reflétait même dans les hôpitaux. On y recensait 251 patients atteints par le virus, une hausse de trois par rapport à la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs avait augmenté de trois, à 18.

L’île de Montréal et la Montérégie sont les deux régions les plus touchées par la progression du virus. On comptait 52 cas de plus en Montérégie pour un total de 8395, et 49 de plus sur l’île de Montréal pour un total de 27 999. La situation continuait de se stabiliser à Laval puisqu’on y rapportait 5904 infections, soit cinq de plus que la veille.

La progression frappait aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean puisqu’on y a recensé 12 nouveaux cas, pour un total de 364.

Ailleurs au Québec, le nombre de cas depuis le début de la pandémie s’élevait à 2072 (+4) en Mauricie-Centre-du-Québec, 1906 (+4) dans la Capitale-Nationale, 989 (+3) en Estrie, 633 (+1) en Outaouais, et 193 (0) en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Un nouveau bilan sera annoncé lundi.