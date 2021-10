COVID-19: la quatrième vague continue de déferler sur le Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — La quatrième vague de COVID-19 continue de déferler sur le Nouveau-Brunswick.

Les autorités provinciales ont rapporté dimanche 93 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires.

Les régions de Fredericton et d’Edmundston sont les plus touchées, comptant 21 nouveaux cas toutes les deux.

Une personne de la région de Moncton et une autre de la région d’Edmundston sont décédées après avoir attrapé le coronavirus. Cela porte le nombre des victimes à 66 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs s’élève à 759.

La situation inquiète les autorités.

«Les mesures établies dans l’arrêté obligatoire visent à réduire la propagation du virus et il est nécessaire que tout le monde au Nouveau-Brunswick les respecte afin de combattre le virus, a déclaré le premier ministre Blaine Higgs, par voie de communiqué. Faites-vous vacciner et suivez les mesures en place et nous ne tarderons pas à voir une amélioration soutenue.»

La situation ne se rétablit pas dans les hôpitaux. On y recense 45 patients, dont 20 dans une unité des soins intensifs. Parmi elles, 35 n’avaient pas reçu une seule dose de vaccin.

Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré huit cas nouveaux cas. On y recense 149 cas actifs.