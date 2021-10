COVID-19: la quatrième vague poursuit sa progression dans le Canada atlantique

HALIFAX — La quatrième vague de COVID-19 poursuit sa progression dans le Canada atlantique.

Les autorités de Terre-Neuve-et-Labrador ont rapporté vendredi 41 nouveaux cas et deux décès liés à la maladie dans la province.

Les deux personnes décédées sont un homme et une femme âgés de 70 ans ou plus, le premier résidant dans la région sanitaire du centre, l’autre dans la région de l’est.

La région du centre compte 31 nouveaux et celles de l’est 10.

Terre-Neuve-et-Labrador recense 180 cas actifs sur son territoire. Le nombre des hospitalisations s’élève à sept, dont une personne aux soins intensifs.

Passeport vaccinal à l’Î.-P.-É.

L’Île-du-Prince-Édouard se prépare à mettre en place un système de passeport vaccinal à compter de mardi.

À compter du 5 octobre, les résidants de l’île devront présenter une preuve de vaccination pour accéder à la plupart des lieux où se déroulent de grands rassemblements, tels que des évènements sportifs et des spectacles. Le passeport s’appliquera également aux restaurants et aux réceptions de mariage et de funérailles.

Le programme impliquera au début, dans deux semaines, de montrer une preuve papier de vaccination ; on passera ensuite à un code QR.