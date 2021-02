COVID-19: la santé publique du Canada met en garde contre un relâchement des mesures

OTTAWA — L’Agence de la santé publique du Canada prévient qu’un relâchement précoce des mesures de santé publique dans les provinces pourrait mener à une «forte résurgence» du virus dès le mois prochain.

Les nouvelles prévisions à long terme, tenant compte de nouveaux variants plus contagieux, démontrent une flambée des cas aussi tôt que le mois de mars et la courbe pourrait même dépasser la deuxième vague en avril dans la majorité des provinces si les mesures sont relâchées.

Pour l’heure, le nombre de cas associés à la souche initiale est en baisse un peu partout au pays.

Par contre, des variants ont été détectés dans toutes les provinces et cinq d’entre elles ont identifié de la transmission communautaire. On compte au pays 664 cas de la souche d’abord identifiée au Royaume-Uni, 39 cas du variant d’abord identifié en Afrique du Sud et un seul cas du variant d’abord identifié au Brésil.

Les administrateurs de la santé publique rappellent que ces variants peuvent être 50 % plus transmissibles que la souche initiale et peuvent se propager tel un feu de forêt.