COVID-19: la santé publique du Nouveau-Brunswick rapporte un seul nouveau cas

FREDERICTON — La santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé un nouveau cas de COVID-19 lundi.

Il s’agit d’une personne âgée d’une cinquantaine d’années, qui réside dans la région de Fredericton et qui a été en contact étroit avec un cas déjà confirmé.

La province a rapporté un total de 593 cas confirmés depuis le début de la pandémie, et sur ce nombre, 551 personnes se sont rétablies. Il y a eu huit décès, et on compte 33 cas actifs.

Trois personnes sont actuellement hospitalisées, et deux d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 150 827 tests de dépistage ont été réalisés dans la province.

Par ailleurs, le gouvernement rapporte que 1034 travailleurs de la santé ont reçu leur première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton les 23, 24 et 27 décembre.