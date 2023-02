COVID-19: la situation demeure relativement stable dans les hôpitaux

MONTRÉAL — Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont demeurées relativement stables dans les dernières heures, selon le plus récent bilan gouvernemental.

En date de mercredi, 1476 patients atteints de la maladie se trouvaient dans les hôpitaux du Québec, dont 457 en raison de la COVID-19. C’est une baisse de dix par rapport à la veille.

Aux soins intensifs, les autorités ont fait état d’une hausse de trois personnes, pour un total de 26. Parmi elles, 16 sont soignées spécifiquement pour la maladie.

Le bilan signale également huit nouveaux décès liés à la maladie, dont un seul qui s’est produit dans les 24 dernières heures. Un autre est survenu il y a deux à sept jours et six il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 17 962 Québécois ont perdu la vie des suites de la maladie.

Les autorités ont par ailleurs enregistré 582 nouveaux cas, une donnée à prendre avec un grain de sel puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint. Il faut au moins ajouter 45 cas positifs détectés mardi par des tests rapides.

Du côté de la vaccination, 2310 doses ont été administrées mardi.