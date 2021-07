COVID-19: la Thaïlande installe un hôpital de campagne à l’aéroport

BANGKOK — Les autorités sanitaires thaïlandaises se sont précipitées jeudi pour installer un grand hôpital de campagne dans un bâtiment de l’un des aéroports de Bangkok, au moment où le pays signalait un nombre record de cas de coronavirus et de décès.

D’autres hôpitaux de campagne sont déjà utilisés dans la capitale, qui a manqué d’installations hospitalières pour des milliers d’habitants infectés.

Les travailleurs se sont précipités pour terminer l’hôpital de 1800 lits à l’aéroport international de Don Mueang, où des lits fabriqués en carton ont été aménagés avec des matelas et des oreillers. Il doit être prêt pour les patients dans deux semaines.

L’aéroport, plaque tournante domestique et régionale, a été peu utilisé, car presque tous les vols domestiques ont été annulés il y a deux semaines.

La propagation rapide du variant Delta a également conduit le Cambodge voisin à fermer jeudi sa frontière avec la Thaïlande et à ordonner un confinement et des restrictions de mouvement dans huit provinces.

La Thaïlande a signalé 17 669 nouveaux cas et 165 décès jeudi, son nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Parmi eux, 7875 cas et 127 décès se sont produits dans la métropole de Bangkok, une région de près de 15 millions d’habitants.

Bangkok et les provinces environnantes sont confinées depuis plus de deux semaines, avec des couvre-feux nocturnes et un accès uniquement aux supermarchés, aux pharmacies et aux services essentiels tels que les hôpitaux.

Les autorités ont déclaré qu’environ 6100 patients de la région de Bangkok attendent des lits. Parmi ceux-ci, 103 sont dans un état critique, 1410 ont des symptômes modérés et 4662 ont des symptômes légers. Près d’un quart de million de personnes à travers le pays se trouvent dans des établissements médicaux, certains avec des symptômes et d’autres sans.

La Thaïlande a enregistré un total de 561 030 cas et 4562 décès. Plus de 90 % ont été signalés lors de la flambée qui a commencé début avril.

Dans un marché près de l’aéroport, quelques personnes faisaient leurs courses et plusieurs se sont déclarées préoccupées par la propagation du virus.

«J’ai regardé les informations et j’étais tellement stressé et déprimé parce qu’il y a tant de gens qui ont besoin d’aide. Je ne sors plus très souvent de la maison, seulement de temps en temps lorsqu’il devient nécessaire d’acheter des provisions», a déclaré Chaninart Aimoat, un employé de bureau de 32 ans.

Le gouvernement du premier ministre Prayuth Chan-ocha fait face à de vives critiques concernant sa gestion de la vague de virus et le lent programme de vaccination, alors que des informations font état de personnes décédées dans la rue ou chez elles en attendant un traitement.

La Thaïlande espère offrir 100 millions de doses de vaccins et vacciner 70 % de sa population au cours de cette année. Jusqu’à présent, le pays a administré 16,6 millions de doses dans tout le pays. Environ 18,5 % de ses 69 millions d’habitants ont reçu au moins une dose tandis que 5,5 % sont complètement vaccinés.

Le Cambodge voisin doit recevoir vendredi son premier lot de 1 million de vaccins donnés par les États-Unis, alors qu’il prend des mesures pour ralentir une vague dans le pays qui serait causée par des travailleurs cambodgiens fuyant la Thaïlande.

Le premier ministre Hun Sen a déclaré que la frontière serait fermée à tout sauf au trafic commercial jusqu’au 12 août.

Le ministère cambodgien de la Santé a signalé jeudi 765 nouveaux cas et 11 décès. Il a confirmé un total de 75 152 cas et 1339 décès.

Contrairement à la Thaïlande, plus de 40 % de sa population a reçu au moins une dose de vaccin. Le Cambodge prévoit vacciner au moins 12 millions de ses quelque 17 millions d’habitants.