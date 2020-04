COVID-19: L’Agence de santé publique recommande le port de masques non médicaux

OTTAWA — Trois semaines après l’accélération de la crise au pays, l’Agence de la santé publique du Canada recommande maintenant à tous de porter un masque.

Ce masque doit être non médical, afin de réserver les masques médicaux au personnel dans les institutions de soins de santé. Et ce masque ne protège pas celui qui le porte, mais bien les autres.

L’administratrice en chef de l’agence, Theresa Tam, a souligné lundi après-midi qu’il y a évidence de transmissions du virus à partir de personnes avant qu’elles ne développent la maladie à COVID-19, et même de personnes qui portent le virus mais ne développeront jamais la maladie.

«Ça va protéger les autres de vous», a expliqué Dre Tam.

Elle a insisté pour dire que ceci ne signifie pas de mettre fin aux autres méthodes de protection, distanciation sociale, isolement et lavage de mains.

Les masques non médicaux seraient utiles à porter dans les circonstances où on ne peut pas s’empêcher de s’approcher des autres, comme dans le transport en commun ou dans les épiceries.

La prestation canadienne d’urgence

Alors que 240 000 Canadiens s’étaient déjà inscrits lundi matin pour recevoir la prestation canadienne d’urgence (PCU), le gouvernement fédéral s’engage à trouver de l’aide pour ceux qui n’ont pas droit à cette mesure.

«On travaille fort pour trouver des solutions», a dit Justin Trudeau aux étudiants qui voient s’évaporer leurs perspectives d’emplois d’été et à ceux qui continuent de travailler, mais font beaucoup moins d’heures qu’en temps normal.

Le premier ministre a également promis un ajustement pour les travailleurs essentiels qui sont toujours à l’ouvrage, mais dont le salaire est moins élevé que la PCU.

«On va avoir plus à annoncer dans les jours à venir», a promis M. Trudeau, lors de sa sortie quotidienne, lundi avant-midi.

Les Canadiens nés dans les mois de janvier, février et mars s’inscrivaient lundi pour recevoir la prestation canadienne d’urgence (PCU).

Ottawa prévoit leur verser des dépôts directs d’ici cinq jours. Ceux qui préfèrent un envoi de chèques par la poste recevront leur argent d’ici 10 jours.

Comme ils sont très nombreux à réclamer ces 2000 $ par mois pour compenser leurs pertes de revenus provoquées par la pandémie, le gouvernement fédéral a voulu étaler les inscriptions en ligne et au téléphone sur plusieurs jours, et éviter ainsi une surcharge du système.

Mardi, ce sera au tour des personnes nées en avril, mai et juin.

Adoption des mesures déjà annoncées

Le leader parlementaire du gouvernement n’a pas encore rappelé la Chambre des communes pour l’adoption des plus récentes mesures d’aide financière. Une loi doit être adoptée pour concrétiser les subventions fédérales de 75 pour cent de la masse salariale pour les entreprises qui ont perdu au moins 30 pour cent de leurs revenus.

Une discussion entre parlementaires s’est entamée, cependant, sur la faisabilité de rencontres virtuelles.

Lundi matin, le chef par intérim du Parti conservateur, Andrew Scheer, insistait sur la nécessité de siéger en personne. Il ne fermait pas la porte à des rencontres virtuelles, à condition que celles-ci s’ajoutent aux séances en personne, qu’elles soient «un outil de plus».

«La meilleure place pour avoir un échange dynamique entre parlementaires (…) est la Chambre des communes», a maintenu M. Scheer lors d’une conférence de presse à Regina, où il habite.

Lorsque les Communes ont siégé pour adopter le premier plan d’aide fédéral, dont la PCU fait partie, M. Scheer a utilisé un avion du gouvernement pour faire le voyage de Regina à Ottawa et participer à la session où seulement une trentaine de députés ont siégé.

Avant de suspendre les travaux le 13 mars, les partis s’étaient entendus pour ne siéger qu’en petit groupe, s’il fallait revenir pour adopter des lois, afin de limiter les déplacements et les risques de propagation du virus.

Un autre envoi d’équipement médical bloqué par les Américains?

En entrevue au réseau Citytv, lundi matin, le premier ministre ontarien Doug Ford a révélé qu’un envoi de matériel que sa province attendait a été bloqué à la frontière dimanche soir.

Interrogé à ce sujet, M. Trudeau n’a pas voulu confirmer cette information spécifique.

Il s’est contenté de reconnaître qu’il y a des problèmes avec les envois de matériel en provenance des États-Unis et d’ailleurs. «Nous continuons d’avoir des conversations extrêmement productives avec les Américains, dont (une) du ministre (François-Philippe) Champagne avec le secrétaire (d’État américain Mike) Pompeo, ce matin. Et nous nous attendons à ce que ces produits soient livrés», a-t-il dit.

Nombre de cas

Il y a 15 852 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La maladie à COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 293 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux disponibles: 7944 cas au Québec, dont 94 décès; 4347 cas en Ontario, dont 132 décès; 919 cas en Alberta, dont 23 décès; 1203 cas en Colombie-Britannique, dont 38 décès; 293 cas en Nouvelle-Écosse; 249 cas en Saskatchewan, dont trois décès; 217 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont un décès; 203 cas au Manitoba, dont deux décès; 101 cas au Nouveau-Brunswick; 22 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; six cas au Yukon; quatre cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.