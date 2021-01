COVID-19: le bilan continue de descendre

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de descendre au Québec, alors que l’on en signalait mardi 1386. On déplorait toutefois 55 décès et une légère hausse des hospitalisations.

Le bilan pour la province est maintenant de 245 734 personnes infectées et 9142 décès depuis le début de la pandémie.

Seize décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 33 entre le 12 et le 17 janvier et six avant le 12 janvier.

Le nombre total d’hospitalisations avait augmenté de neuf comparativement à la veille, avec un cumul de 1500. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs avait diminué de cinq, pour un total actuel de 212.

Un nouveau bilan sera dévoilé mercredi.