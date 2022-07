COVID-19: le bilan dépasse les 200 morts à Terre-Neuve-et-Labrador

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — La COVID-19 a fait quatre nouvelles victimes au cours de la dernière semaine à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui a fait passer le bilan funeste au-dessus de la barre des 200 morts dans la province.

Selon les données publiées en ligne par le gouvernement de T.-N.-L., on compte maintenant 202 personnes décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les chiffres indiquent également que 14 patients sont hospitalisés en raison du coronavirus, soit trois de plus que la semaine dernière. Trois personnes sont traitées dans une unité de soins intensifs.

Parallèlement, les cliniques de vaccination et les pharmacies ont commencé à offrir une deuxième dose de rappel aux personnes admissibles, c’est-à-dire les citoyens de plus de 50 ans et ceux qui vivent dans des résidences de soins pour aînés.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald, a déclaré la semaine dernière que la propagation de la COVID-19 était en hausse dans la province et qu’elle s’attendait à une augmentation du nombre d’hospitalisations.