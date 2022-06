COVID-19: le CCNI recommande à plusieurs clientèles une dose de rappel à l’automne

OTTAWA — Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que des doses vaccinales de rappel contre la COVID-19 soient offertes l’automne prochain à plusieurs clientèles de Canadiens.

Dans un document publié mercredi, le Comité propose que les personnes présentant un risque accru de maladie sévère due à la COVID-19 puissent recevoir une dose de rappel, indépendamment du nombre de doses de rappel déjà reçues.

Les personnes particulièrement visées sont les adultes âgés de 65 ans et plus, les résidents d’établissements de soins de longue durée ou de milieux de vie collectifs pour aînés, les personnes âgées de 12 ans et plus qui présentent un état qui les expose à un risque élevé d’une forme sévère de la COVID-19, les Métis, les Inuits et les personnes vivant dans des communautés des Premières Nations où l’infection peut entraîner des conséquences disproportionnées, les adultes des communautés racialisées ou marginalisées de même que les personnes âgées de 12 ans et plus vivant dans des milieux de vie collectifs comme les quartiers pour travailleurs migrants, les refuges et les établissements pénitentiaires.

Le CCNI recommande que la dose de rappel automnale soit offerte après un intervalle d’au moins six mois depuis une dose précédente ou une infection à la COVID-19. Toutefois, le Comité ajoute qu’un intervalle plus court d’au moins trois mois pourrait se justifier dans le contexte d’un risque épidémiologique accru.

La probabilité, le moment et la sévérité d’une future vague de la COVID-19 sont incertains, selon le CCNI, qui ajoute qu’il est possible que l’incidence du coronavirus augmente à la fin de l’automne et à l’hiver, ce qui représentera un risque pour les individus et les collectivités et augmentera la pression sur les systèmes de santé.