COVID-19: le CIQ propose d’évaluer sans délai l’injection de la 2e dose de vaccin

MONTRÉAL — Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommande aux autorités de considérer dès maintenant l’administration des deuxièmes doses des vaccins contre la COVID-19 aux résidents des CHSLD du Québec.

Dans une note transmise vendredi par l’Institut national de la santé publique (INSPQ), le CIQ suggère aussi d’améliorer rapidement les couvertures vaccinales chez les résidents et les travailleurs de la santé en mettant en place des stratégies reconnues efficaces et adaptées aux enjeux spécifiques des divers milieux.

Le comité croit qu’il faut évaluer les avantages de l’administration de la seconde dose à d’autres groupes prioritaires par rapport aux risques de retarder l’administration de la première dose aux groupes non encore rejoints. Pour ce faire, il propose de poursuivre le monitorage de l’impact de la vaccination contre la COVID-19 au Québec et de suivre étroitement les études internationales sur le sujet.

En décembre dernier, le Comité sur l’immunisation du Québec a proposé l’injection d’une première dose au plus grand nombre de personnes des six premiers groupes prioritaires, essentiellement les personnes âgées de 70 ans et plus, et de retarder l’administration de la deuxième dose. Une position semblable a plus tard été adoptée par le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI).

Depuis le 3 mars dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux préconise un intervalle de 16 semaines entre les deux doses des vaccins prévues au calendrier.

L’INSPQ signale que les données sur l’efficacité de la première dose des vaccins chez les résidents de CHSLD sont globalement encourageantes.

Il ajoute toutefois que des enjeux ont surgi, dont le début de la troisième vague pandémique due aux variants plus transmissibles et plus virulents. De plus, une couverture vaccinale sous-optimale observée chez les travailleurs de la santé dans une majorité de CHSLD québécois augmente de façon notable le risque d’infection chez ces travailleurs non vaccinés et d’introduction du coronavirus dans les CHLSD, selon l’Institut.