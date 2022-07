COVID-19: le début d’une nouvelle vague, selon Luc Boileau

MONTRÉAL — La hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations fait dire au directeur national de la santé publique, Dr Luc Boileau, que le Québec est entré dans une septième vague.

C’est ce qu’il a indiqué lors d’une conférence de presse jeudi matin, accompagné par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

«On est dans une période agréable de l’été, mais malheureusement, ça se passe à l’ombre d’une contamination qui s’accentue de nouveaux variants qui sont bien installés au Québec», a indiqué Luc Boileau, en faisant référence aux variants BA.2.12.1, BA.4 et BA.5, qui sont nettement plus contagieux.

«Pour moi, c’est une vague. Elle dépasse déjà ce qu’on a eu à la quatrième vague», a ajouté Luc Boileau.

Selon lui, «elle devrait, en toute ressemblance, commencer à s’infléchir dans les prochaines semaines».

Christian Dubé a indiqué qu’il ne veut plus imposer des mesures aux citoyens, car «les gens savent très bien » comment se protéger du virus en précisant que «c’est une très bonne idée de porter un masque» dans certaines situations, comme dans le transport en commun.

«On n’est pas à réimposer des mesures, soyons très claire, on n’est pas là du tout», et «je crois qu’on peut se fier à la bonne volonté des gens», a mentionné le ministre de la Santé.

Le ministre Dubé et le docteur Boileau ont insisté sur le fait qu’une personne infectée est contagieuse pendant 10 jours, qu’elle devrait donc s’isoler les 5 premiers jours et être très prudente lors des 5 jours suivants , en portant le masque notamment et en respectant la distanciation physique.

La santé publique publiera jeudi un tableau pour guider les Québécois, ceux qui ont eu la COVID-19 et ceux qui ne l’ont pas eue, qui se demandent à quel moment il est préférable de recevoir une dose de rappel.