COVID-19: le ministre Morneau promet un soutien aux Canadiens et à l’économie

TORONTO — Le gouvernement fédéral se prépare à prendre des mesures pour protéger les Canadiens et l’économie du pays contre les impacts du coronavirus.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré vendredi que le gouvernement annoncerait bientôt un soutien aux Canadiens mis en «quarantaine» pour empêcher la propagation du COVID-19. Il a également déclaré que le gouvernement augmentera sa provision pour éventualités dans son prochain budget, au printemps, afin de s’assurer qu’il est prêt et capable de faire face au COVID-19, qui a provoqué des baisses spectaculaires du marché boursier.

«Il est important de garder à l’esprit que ce que cela signifiera pour l’économie canadienne dépendra en fin de compte de l’ampleur et de la propagation géographique du virus, et que ces éléments ne peuvent être connus tant qu’ils ne sont pas connus, a-t-il déclaré dans un discours devant le Canadian Club de Toronto. Notre gouvernement prévoit toute éventualité.»

Le ministre Morneau a déjà constaté l’impact du coronavirus sur les prix des produits de base, le tourisme et les chaînes d’approvisionnement mondiales, mais aussi sur le sentiment des consommateurs et des entreprises. «Bien que les choses changent rapidement, il est clair que l’épidémie de COVID-19 aura un impact sur l’économie réelle et sur les marchés», a-t-il dit.

M. Morneau rappelle qu’il a été en contact avec ses homologues internationaux pour décider de la manière de faire face à l’épidémie. Lors d’une réunion récente des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20, il a parlé de la nécessité d’améliorer la surveillance des risques à l’échelle mondiale. Mardi dernier, il a proposé à ses homologues du G7 «une plus grande collaboration et coordination».

Mercredi, la Banque du Canada a abaissé son taux directeur d’un demi-point de pourcentage, dans l’espoir d’aider l’économie du pays à faire face à l’impact du COVID-19. La veille, la Réserve fédérale américaine avait réduit son taux directeur de la même façon.

Le ministre Morneau a par ailleurs évoqué vendredi les blocus qui ont entraîné la perturbation du service ferroviaire et des licenciements temporaires en février, alors que des manifestants à travers le pays s’opposaient au gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Le gouvernement de Justin Trudeau a été critiqué pour sa gestion de la crise.

«Dès le début, nous savions que nous ne pouvions pas couper les coins ronds et que le dialogue, aussi difficile soit-il, était la voie que nous devions suivre, a déclaré M. Morneau. Plusieurs personnes nous ont critiqués, mais notre approche a donné des résultats.»