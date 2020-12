COVID-19: le ministre Pierre Dufour en isolement préventif

VAL-D’OR, Qc — Le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, se met en isolement préventif jusqu’en 2021. Sur sa page Facebook, le ministre, qui est responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, a confirmé qu’un membre de son cabinet présentait des symptômes reliés à la COVID-19.

«Dès les premiers symptômes, le protocole sanitaire de confinement a été déclenché, a-t-il écrit. C’est pourquoi, bien que mon équipe et moi-même n’ayons pas de symptômes pour le moment, nous devons observer une période d’isolement préventif de 14 jours par mesure de sécurité.»

Pierre Dufour a donc annulé toutes ses activités publiques et en personne (incluant siéger en Chambre) jusqu’au retour des Fêtes. Lui et le personnel de son cabinet pourront reprendre leurs activités au retour du confinement préventif et après avoir passé un test de dépistage.