COVID-19: le N.-B. signale une autre infection pour un total de six cas actifs

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé samedi un nouveau cas de COVID-19 portant à six le total de cas actifs dans la province.

Les autorités sanitaires affirment que la personne atteinte est âgée de la vingtaine et vit dans la région de Saint-Jean.

L’infection est liée à un voyage hors de la bulle atlantique, précise-t-on, et l’individu s’est placé en isolement.

Le Nouveau-Brunswick a enregistré un total de 201 infections depuis l’apparition du virus dans la province, dont 193 guérisons et deux décès.

Dans un communiqué, la médecin-hygiéniste en chef a également indiqué que son bureau est au courant de 12 cas confirmés en lien avec Woodland Pulp, un employeur situé à Baileyville, dans l’État avoisinant du Maine.

La Dre Jennifer Russell soutient que son bureau travaille en étroite collaboration avec le Maine Center for Disease Control and Prevention et d’autres agences partenaires afin de surveiller l’évolution de cette éclosion. Rien n’indique pour l’instant que l’éclosion aurait traversé la frontière pour s’étendre jusqu’à la ville néo-brunswickoise de Saint-Stephen.

Terre-Neuve-et-Labrador

Du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, le plus récent cas confirmé de COVID-19 s’est malheureusement avéré mortel pour un sexagénaire placé en isolement à son arrivée dans la province en provenance d’Afrique centrale.

Les autorités sanitaires rapportent que l’homme avait atterri dans l’ouest de Terre-Neuve le 30 septembre, après avoir transité par l’Ontario et la Nouvelle-Écosse.

Il était à bord du vol 604 d’Air Canada, de Toronto à Halifax, puis du vol 8876, de Halifax à Deer Lake, toujours avec Air Canada.

La province souligne qu’il s’est conformé aux directives de santé publique et qu’il a succombé au virus pendant qu’il était toujours en isolement mardi.

L’agence de santé publique indique que le traçage de ses contacts est en cours et que toute personne l’ayant côtoyé étroitement a été sommée de se mettre en quarantaine et d’appeler le 811 pour subir un test de dépistage.

L’homme ne présentait pas de symptômes pendant ses déplacements, précise-t-on.

Les autres passagers du vol de Halifax à Deer Lake du 30 septembre dernier sont toutefois invités à surveiller l’apparition de symptômes et à contacter le 811 pour se faire dépister.

Terre-Neuve-et-Labrador compte actuellement trois cas actifs de COVID-19.