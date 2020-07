COVID-19: le nombre de cas actifs continue de progresser au Québec

MONTRÉAL — Le nombre de cas actifs de COVID-19 au Québec a atteint le plateau des 2200 pour la première fois depuis le 25 juin.

Selon les données publiées dimanche sur le site de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), le nombre de cas actifs au Québec s’élevait à 2200, soit 146 de plus que la veille. Il s’agissait de la 12e journée consécutive où une augmentation du nombre de cas actifs est constatée.

De son côté, le ministère de la Santé a indiqué dimanche que le Québec a recensé 58 583 cas depuis le début de la pandémie. Les autorités ont signalé 169 nouveaux cas.

Elles ne déploraient toutefois qu’un seul décès, portant ce triste bilan à 5667.

Certaines données demeuraient toutefois encourageantes.

On comptait neuf hospitalisations de moins, pour atteindre un total de 197. Parmi celles-ci, dix personnes se trouvaient aux soins intensifs, deux de moins que la veille.

Le nombre des prélèvements réalisés le 24 juillet s’établissait à 16 387, bien au-dessus de l’objectif des 14 000 souhaité par les autorités.

Trois régions étaient particulièrement touchées par la recrudescence de la pandémie: l’île de Montréal, la Montérégie et les Laurentides où on a enregistré 50, 35 et 22 nouveaux cas. Ces trois régions comptaient respectivement 18 474, 8648 et 3784 cas depuis le début de la pandémie.

Un nouveau bilan sera annoncé lundi.