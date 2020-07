COVID-19: le nombre de nouveaux cas chez les jeunes bondit en Ontario

TORONTO — L’Ontario a signalé mardi plus de 200 nouveaux cas de COVID-19, pour la première fois depuis la fin du mois de juin. Selon la ministre de la Santé, la plupart des nouveaux cas concernent des personnes âgées de moins de 39 ans.

La ministre Christine Elliott a souligné des hausses marquées du nombre de cas à l’extérieur de la région du Grand Toronto, notamment 43 nouveaux cas à Ottawa et 24 dans la région de Windsor-Essex. Cinquante-sept des nouveaux cas ont été signalés dans la région de Peel, tout juste à l’ouest de Toronto.

Les 203 nouveaux cas rapportés mardi représentent la plus importante hausse en une seule journée dans la province depuis le 29 juin.

Un nouveau décès causé par la COVID-19 a par ailleurs été signalé mardi.

Selon Mme Elliott, 57 % des nouveaux diagnostics concernent des personnes de moins de 39 ans. Elle a qualifié ces données de «préoccupantes» et a exhorté les Ontariens à continuer d’appliquer scrupuleusement les mesures d’hygiène et de distanciation physique.

Le nombre total de cas dans la province s’élève maintenant à 37 942, dont 2753 décès et 33 605 cas considérés comme résolus.

L’entreprise GO Transit, qui exploite le réseau de trains de banlieue et d’autobus dans le sud de l’Ontario, a par ailleurs rendu obligatoire mardi le port du masque facial dans toutes ses installations.

Les passagers sont désormais tenus de porter le masque lorsqu’ils utilisent les véhicules GO Transit ou la navette UP Express qui relie la gare Union de Toronto à l’aéroport international Pearson. Le masque est aussi obligatoire dans les gares et sur les quais.

Le port du masque est déjà obligatoire depuis plusieurs semaines les transports en commun de Toronto et d’Ottawa.