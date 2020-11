COVID-19: le nombre de nouvelles infections se maintient à 1200 au Québec

MONTRÉAL — Les responsables de la santé publique du Québec ont témoigné jeudi de 1207 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, après les 1179 nouvelles infections annoncées la veille.

Trente-quatre décès se sont ajoutés au bilan, soit sept qui sont survenus dans les 24 dernières heures, 19 entre le 12 et le 17 novembre, cinq avant le 12 novembre et trois à une date inconnue.

On compte donc maintenant 128 440 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie, et l’on déplore 6744 décès.

Le nombre d’hospitalisations avait diminué d’un, à 651. Un patient de plus se trouvait aux soins intensifs, pour un total de 101.

On comptait 121 cas de plus dans la région de la Capitale-Nationale, 200 de plus à Montréal, 90 de plus à Laval et 141 de plus en Montérégie.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 313 527 cas de la COVID-19 et 11 248 décès ont été rapportés depuis le début de la pandémie.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 128 440 cas au Québec, dont 6744 décès;

– 99 372 cas en Ontario, dont 3443 décès;

– 41 692 cas en Alberta, dont 443 décès;

– 24 422 cas en Colombie-Britannique, dont 320 décès;

– 12 007 cas au Manitoba, dont 190 décès;

– 5553 cas en Saskatchewan, dont 32 décès;

– 1154 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 388 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

– 307 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 70 cas au Nunavut;

– 68 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 26 cas au Yukon, dont un décès;

– 15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.